إسرائيل تشرع ببناء الجدار الفاصل مع لبنان

إسرائيل تشرع ببناء الجدار الفاصل مع لبنان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
بدأت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، أعمال بناء جدار فاصل في منطقة رأس الناقورة على الحدود مع لبنان، وذلك في إطار مشروع يستمر لعدة سنوات تُنفذه قيادة منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي لتعزيز البنية التحتية العملانية على طول الحدود، من البحر المتوسط، وحتى جبل الشيخ في الجولان السوري المحتل.

ويتضمن المشروع إقامة جدار بارتفاع يصل إلى عشرة أمتار، ويزيد عن عشرة أمتار في مواقع معينة، خاصة قرب المستوطنات.

ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، فإن إقامة هذا الجدار تأتي بهدف منع السيطرة الطوبوغرافية على المنطقة بالنار أو الرصد أو المناطق التي تساعد في إقامة مسارات اختراق خفية، وفي الغالب فإن الجدار يقع بالقرب من مستوطنات حدودية، مثل (مطلولة) و(مسغاف عام).

ويدعي الجيش الإسرائيلي، أمام قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل)، أن أعمال إقامة الجدار، تقع في إسرائيل دون أي تجاوز للخط الحدودي.

ويدعي الجيش، أن الهدف العام من إقامة هذا الجدار هو لكي يكون عقبة أمام كتيبة "رضوان" في حزب الله التي تضم عشرات المقاتلين المدربين، لتحول دون اختراق الحدود إلى إسرائيل في المواجهة القادمة، أو محاولة احتلال موقع أو مستوطنة إسرائيلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أن المتحدث باسم قوات الطوارئ الدولية (يونيفيل) يقول: إن إسرائيل بدأت بالعمل جنوبي الخط الأزرق، وإنه تجري متابعة ذلك.

وأشارت الصحيفة، إلى أن قضية الجدار، ليست الخلاف الوحيد، حيث إنه في الأيام الأخيرة تصاعد التوتر بشأن حقوق الغاز في البحر المتوسط، وكان قد ادعى وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، أن إسرائيل على استعداد للتوصل إلى حل دبلوماسي بهذا الشأن.

وفي المقابل، قال شطاينتس: إن "إسرائيل هي الدولة الأقوى في المنطقة، وإنها ستدافع عن مياهها الاقتصادية وعن منصات الغاز وحقول الغاز الطبيعي".

وفي سياق ذي صلة، أصدرت أعلى هيئة أمنية في لبنان تعليمات إلى الجيش بمواجهة إسرائيل إذا ما أصرت على التحرك قدماً بخطط بناء جدار حدودي بطول الحدود، واصفة ذلك بالاعتداء على سيادتها.

وقال البيان: "هذا الجدار، في حال تشييده، سيعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية"، مضيفاً: "أعطى المجلس الأعلى للدفاع توجيهاته للتصدي لهذا التعدي لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بالجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي: إن أعمال بناء الجدار "تجري على أراض تحت السيادة الاسرائيلية".

وقال أندريا تيننتي، الناطق باسم قوة (يونيفيل)، إن القوة "منخرطة بشكل كامل مع الطرفين للوصول إلى حلول مشتركة".

وأضاف: "أي عمل يجري بطول الخط الأزرق، ينبغي أن يكون متوقعاً ومنسقاً أيضاً مع (يونيفيل) للحيلولة دون سوء الفهم، وبهدف تخفيف حدة التوتر".

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