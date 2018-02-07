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شؤون فلسطينية
الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية "بكتائب احتياطية"
2018-02-07
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رام الله - دنيا الوطن
شر جيش الاحتلال قواته في الضفة الغربية بسبب تصاعد وتيرة العمليات.
وذكرت مصادر عبرية ان الجيش سيقوم يوم غد الخميس بتعزيز قواته بعدد من كتائب الاحتياط، وستعمل هذه القوات بشكل اساسي في المناطق المركزية بالضفة ونقاط التماس.
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