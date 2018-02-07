دنيا الوطن تنشر كشف أسماء المسافرين ليوم غد الخميس عبر معبر رفح

دنيا الوطن تنشر كشف أسماء المسافرين ليوم غد الخميس عبر معبر رفح
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت تعلن وزارة الداخلية والأمن الوطني للمواطنين أن أولوية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الخميس ستكون للحافلات الثانية والثالثة المُرجعة من كشف اليوم الأربعاء، حيث لم يغادر منها اليوم سوى حافلة واحدة فقط، ومن ثم مغادرة باقي حافلات كشف اليوم التى لم يتم المناداة عليها.

ونوهت الوزارة إلى أن الأولوية بعد ذلك ستكون للواردة أسماؤهم في الكشف المرفق أدناه، وهم جزء من كشف اليوم الثاني من حافلة رقم 1 حتى حافلة رقم 5. 

ودعت الوزارة الواردة أسماؤهم في الكشف إلى التواجد غداً في صالة أبو يوسف النجار في خانيونس، في تمام الساعة 6:00 صباحاً.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية &#34;بكتائب احتياطية&#34;

الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية "بكتائب احتياطية"

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة

الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

الإعلام العبري: الأمن المصري يحبط مخططاً لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; لاغتيال هنية

الإعلام العبري: الأمن المصري يحبط مخططاً لـ "تنظيم الدولة" لاغتيال هنية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

عربي

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور