انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

رام الله - دنيا الوطن

انطلقت اليوم الاربعاء قافلة من اهالي شهداء محافظة الخليل الى الديار الحجازيه لاداء العمرة .



وضمت القافلة التي جاءت بتنظيم من حركة فتح، حوالي 450 معتمرا ومعتمرة من اهالي الشهداء في محافظة الخليل.



وانطلقلت القافلة من وسط الخليل بعد حفل وداع نظمته حركة فتح بحضور محافظ الخليل كامل حميد وعضو اللجنه المركزيه لحركة فتح جمال محيسن، وممثلون عن المؤسسات والهيئات الرسميه والاهليه في المحافظه وحشد من ذوي المعتمرين.



وقال عماد خرواط امين سر فتح في الخليل "هذه واحدة من الفعاليات التي تنظمها الحركه خدمة لابناء شعبنا وهي تمثل لفتة الى اهالي الشهداء الذين ضحوا باغلى ما يملكون من اجل الوطن، ونعاهد الشعب الفلسطيني باننا في فتح سوف نبقى اوفياء الى الشهداء والجرحى والاسرى من ابناء شعبنا".