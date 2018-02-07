الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة

الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة
رام الله - دنيا الوطن
دعت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر ناورت المجتمع الدولي للتباحث من أجل التعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة المحاصر.

وبحسب صحيفة "القدس" فقد قالت ناورت رداً على سؤال وجهته لها "القدس" خلال مؤتمرها الصحفي اليومي في وزارة الخارجية بخصوص تدهور الأوضاع الإنسانية وفقا لما كانت ذكرته صحيفة واشنطن بوست "نعم، لقد رأينا تلك التقارير حول الوضع ومشاكل الكهرباء، والتي تناولناها هنا - في غرفة الإحاطة هذه بحثنا الموضوع من قبل - وعن أن الناس يجدون صعوبة في الحصول على الكهرباء ، ولفترات زمنية طويلة ، بما في ذلك المستشفيات، والتي من الواضح أنهم في أمس الحاجة إلى الكهرباء".

وأضافت "لقد بحث مبعوث الرئيس دونالد ترامب الخاص لمفاوضات سلام الشرق الأوسط جيسون غرينبلات هذا الموضوع مطولا الأسبوع الماضي أثناء زيارته بروكسل واجتماعاته هناك (بحضور الأوربيين ورئيس الوزراء الفلسطيني رامي حمدالله)".

وحول من يتحمل مسؤولية ذلك وكيف يمكن للولايات المتحدث اتخاذ خطوات إجرائية لتفادي كارثة إنسانية محتملة، قالت ناورت "نحن ندعو المجتمع الدولي إلى الجلوس وإجراء محادثات حول هذا الأمر للتوصل إلى نوع من القرار، لأنه من الواضح أن سكان غزة لا يزالون يعانون، علما بأنه إلى حد كبير (يحدث ذلك) بسبب (حركة) حماس، لأن حماس تحكم تلك المنطقة، ومنعت باستمرار تطوير مشاريع الكهرباء والمياه الرئيسية في غزة، وكانت هذه مشكلة مزمنة ومستمرة، كما أنهم (حماس) رفضوا دفع الرسوم التي كان يجب أن يدفعوها للسلطة الفلسطينية تسديدا للخدمات التي تقدمها (السلطة) بالفعل؛ ولكن من الواضح أن هناك مشكلة هائلة".

واضافت ناورت "نحن سعداء بأن السلطة الفلسطينية قررت تمديد مستويات الكهرباء إلى ما كانت عليه في السابق إلى غزة، ولكن الكهرباء (المتوفرة) ليست كافية. نحن نراقب هذا الوضع بعناية، وجيسون غرينبلات تحدث عن هذا قبل حوالي أسبوع 

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