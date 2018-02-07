وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

إستقبل وزير الصحة مساء اليوم، المدير الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في الأراضي الفلسطينية السيد ديفيد كسني، والوفد المرافق، وذلك بمكتب الوزير عواد برام الله.





وعبر وزير الصحة في بداية اللقاء عن خالص التهاني كسني بمناسبة تولية لمنصب مدير الصليب الأحمر في فلسطين، متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه وعمله.





وأطلع الوزير عواد وفد اللجنة الدولية للصليب الأحمر على التطورات الحاصلة على القطاع الصحي الفلسطيني، مشيرا الى الجهود الكبيرة التي تبذلها الطواقم الطبية في تقدم العلاج للمرضى، مشددا على النهضة الطبية التي يشهدها القطاع الصحي الحكومي وذلك بشهادة المنظمات الصحية الدولية ومنظمة الصحة العالمية.





وأعرب وزير الصحة عن تقديره العميق لعمل الصليب الأحمر وجهوه المشكورة في دعم ومساندة وزارة الصحة، داعيا الى مزيد من العمل والضغط على حكومة الإحتلال الإسرائيلي، وإلزامها بإحترام المعاهدات والمواثيق الدولية بما يتعلق بحماية الطواقم الطبية وحرية حركة سيارات الإسعاف والمسعفين، ووقف الإعتداءات بحق المراكز والمشافي الفلسطينية.





كما تم بحث ومناقشة أخر المستجدات في ظل تصعيد جيش الإحتلال لإعتداءاته ضد المواطنين، لاسيما عقب إعلان الرئيس ترمب بشأن مدينة القدس، وما يخلفه من أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، والتي تجعل الوزارة وطواقمها على أهبة الإستعداد وبكامل طاقتها في أقسام الطوارئ وغرف العمليات وعلى مدار الساعة.





من جانبه أعرب مدير الصليب الأحمر عن شكره لوزير الصحة ولكافة الطواقم الطبية على جهودهم في تلبية إحتياجات القطاع الصحي وتقديم العلاج للمواطنين.





وشدد السيد كسني على إلتزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقدم الدعم والمساندة للقطاع الصحي ضمن إمكانيات ونظام عمل الصليب الأحمر.





يذكر أن الصليب الأحمر قام صباح اليوم الأربعاء بتسليم شحنة من المساعدات الطبية للمستودعات الطبية التابعة للوزارة الصحة بقيمة 30 الف دولار.





رام الله - دنيا الوطن