صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم، مسؤول "JP Sacouto"، (شركاء إنتل) في أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرونيمو سلفا؛ للتباحث في سبل دعم برنامج رقمنة التعليم، وغيرها من البرامج الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح.

وأشار صيدم إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لخدمة المنظومة التربوية؛ عبر استثمار التكنولوجيا في التعليم وتوظيفها للوصول إلى محتوى تعليمي يلبي الاحتياجات التربوية؛ خاصةً بعد الإعلان عن بحث إنشاء خط لتجميع الحواسيب التعليمية بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية.

من جهته، أطلع سلفا، الوزير صيدم على المشاريع التي تنفذها الشركة في مجال التعليم وسلسلة البرامج المطبقة، والحلول التقنية الحديثة ومنتجات شركة (إنتل) واستراتيجياتها في تنفيذ البرامج التعليمية في مختلف بلدان العالم.

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على متابعة الموضوعات التي تم بحثها من خلال الجهات المختصة في الوزارة وشركائها.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية &#34;بكتائب احتياطية&#34;

الاحتلال يعزز قواته بالضفة الغربية "بكتائب احتياطية"

دنيا الوطن تنشر كشف أسماء المسافرين ليوم غد الخميس عبر معبر رفح

دنيا الوطن تنشر كشف أسماء المسافرين ليوم غد الخميس عبر معبر رفح

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة

الخارجية الأميركية: ندعو المجتمع الدولي لبحث حل الأزمة الإنسانية في غزة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

الإعلام العبري: الأمن المصري يحبط مخططاً لـ &#34;تنظيم الدولة&#34; لاغتيال هنية

الإعلام العبري: الأمن المصري يحبط مخططاً لـ "تنظيم الدولة" لاغتيال هنية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

عربي

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور