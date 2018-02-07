صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، بمكتبه، اليوم، مسؤول "JP Sacouto"، (شركاء إنتل) في أوروبا بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا جرونيمو سلفا؛ للتباحث في سبل دعم برنامج رقمنة التعليم، وغيرها من البرامج الرامية إلى توظيف التكنولوجيا في التعليم، وذلك بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح.



وأشار صيدم إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار الاهتمام الذي توليه الوزارة لخدمة المنظومة التربوية؛ عبر استثمار التكنولوجيا في التعليم وتوظيفها للوصول إلى محتوى تعليمي يلبي الاحتياجات التربوية؛ خاصةً بعد الإعلان عن بحث إنشاء خط لتجميع الحواسيب التعليمية بالشراكة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمالية.



من جهته، أطلع سلفا، الوزير صيدم على المشاريع التي تنفذها الشركة في مجال التعليم وسلسلة البرامج المطبقة، والحلول التقنية الحديثة ومنتجات شركة (إنتل) واستراتيجياتها في تنفيذ البرامج التعليمية في مختلف بلدان العالم.



وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على متابعة الموضوعات التي تم بحثها من خلال الجهات المختصة في الوزارة وشركائها.