النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي





كما وأكد المشاركون على ضرورة تخصيص مثل هذه الورشات للعاملين في مختلف المؤسسات، كونها تنعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني.





كما وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هي استكمال لورشة سابقة، وأيضاً تأتي في سياق عدد من الورشات، سيتم عقدها لاحقاً لنيابة وحدة حماية الأسرة والنوع الاجتماعي كونها نيابة متخصصة.



يُذكر، أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات، وتطبيق القانون دولياً (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.



وفي نهاية الورشة، أثنى المشاركون على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الورشات؛ لما لها من أهمية في التخفيف من آثار ضغوط العمل والحياة على الناحية النفسية والجسدية، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بيئة العمل.