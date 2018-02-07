النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي
رام الله - دنيا الوطن
اختتم مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، اليوم، بمدينة رام الله، وبالتعاون مع مكتب النائب العام، ورشة عمل حول إدارة الضغوطات في الحياة والعمل، حيث شارك في الورشة 15 مشاركاً من أعضاء نيابة حماية الأسرة من العنف من مختلف النيابات الجزئية ومكتب النائب العام، وهدفت الورشة إلى التعرف على كيفية إدارة الضغوط النفسية التي يتعرض لها أعضاء نيابة الأسرة من العنف، وذلك بسبب حساسية وخصوصية القضايا التي يعملون عليها.

قدم الورشة الدكتور شفيق مصالحة الخبير في مجال تطوير القدرات المؤسسية، حيث تناول في القسم الأول من الورشة آلية مواجهة الضغوط التي يتعرض لها المشاركون أثناء العمل؛ وتمكينهم من مواجهة المهام الصعبة، وفي القسم الثاني تطرق إلى طرق مواجهة الضغط في الحياة، سواء الناتجة من عوامل في الشخصية أو أخرى في المحيط. 

وفي نهاية الورشة، أثنى المشاركون على أهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الورشات؛ لما لها من أهمية في التخفيف من آثار ضغوط العمل والحياة على الناحية النفسية والجسدية، وهذا من شأنه أن ينعكس إيجاباً على بيئة العمل. 

كما وأكد المشاركون على ضرورة تخصيص مثل هذه الورشات للعاملين في مختلف المؤسسات، كونها تنعكس إيجاباً على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور الفلسطيني.

كما وتجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة هي استكمال لورشة سابقة، وأيضاً تأتي في سياق عدد من الورشات، سيتم عقدها لاحقاً لنيابة وحدة حماية الأسرة والنوع الاجتماعي كونها نيابة متخصصة.

يُذكر، أن مشروع دعم قطاع العدالة (JSAP IV)، المنفذ من قبل شركة (Tetra Teck –DPK)، يعمل منذ العام 2009 على تنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لرفع وتطوير قدرات الشرطة الفلسطينية والنيابة العامة والقضاء العسكري، ممول من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات، وتطبيق القانون دولياً (INL)، والتابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

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النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

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