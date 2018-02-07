إيران: الاحتلال الإسرائيلي لا يجرؤ على مهاجمة غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي: إن "قوى المقاومة والتطورات الإقليمية، لن تسمحا للاحتلال الإسرائيلي بشن حرب جديدة في المنطقة".



ونقلت وكالة (تسنيم) الدولية للانباء، عن قاسمي قوله: "إن الاحتلال الإسرائيلي قد تخلى عن شن حروب في المنطقة في السابق، بسبب قوة المقاومة والتطورات في المنطقة".



وأضاف: "أن الاحتلال لا يتردد بشن حرب ضد المقاومة ودول المنطقة، إذا كانت لديه خطة ناجحة لتحقيق أهدافه، لأن هذا الكيان لديه كراهية عميقة إزاء المقاومة والأمة الإسلامية".



وفي رده على الأنباء التي تناولتها وسائل الإعلام بشأن الهجوم المرتقب للاحتلال الإسرائيلي على غزة، قال: "الاحتلال الإسرائيلي لا يجرؤ على مثل هذه الخطوة؛ لأنه إذا شن هذه الحرب، فإنه سيتكبد هزيمة ساحقة".



رام الله - دنيا الوطن