الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية اليوم الأربعاء، القبض على مجموعة إرهابية تتبع تنظيم ما يسمى بــ"ائتلاف 14 فبراير "الإرهابي"، والتي قامت بتفجير أحد أنابيب النفط بالقرب من قرية بوري شمال البلاد في 10 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وقالت الداخلية البحرينية، في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا) إن "أعمال البحث والتحري التي تمت إثر وقوع حادث التفجير الإرهابي، أسفرت عن تحديد هوية العناصر الإرهابية المتورطة في ارتكاب هذا العمل الإرهابي، والقبض على أربعة منهم".



وأوضح البيان، أن التحريات دلت على توفر أدلة مادية ورقمية، تثبت تورط هذه العناصر الإرهابية في التمويل والتخطيط والإعداد لتنفيذ أعمال إرهابية في عدد من المناطق، تم إحباطها من خلال القبض عليهم، وسوف تعلن تحقيقات النيابة العامة في حينه، مزيداً من التفاصيل في هذا الشأن.