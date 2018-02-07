السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
نفت هيئة الطيران المدنى السعودية، منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.

وكانت صحيفة (هآرتس) العبرية، قالت: إن المملكة العربية السعودية، وافقت اليوم الأربعاء، على مرور الرحلات الجوية بين الهند وإسرائيل، من مجالها الجوي.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في قطاع الطيران المدني الإسرائيلي قوله: إن السلطات السعودية، سمحت للخطوط الجوية الهندية، "في سابقة هي الأولى من نوعها"، بالطيران عبر أجواء المملكة في الرحلات المتوجهة للمطارات الإسرائيلية.

وأضافت الصحيفة: أن الموافقة السعودية، ستوفر ساعتين ونصف الساعة في الرحلة الواحدة، إلى جانب التوفير في استهلاك الوقود مما يقلل تكاليف الرحلات الجوية.

وقالت الصحيفة إنه لمدة 70 عامًا، (أي منذ عام النكبة الأول)، كانت الأجواء السعودية مغلقة أمام الرحلات الإسرائيلية نفسها، وكذلك أمام الرحلات التي تقصد السفر إلى أي من المطارات الإسرائيلية. 

يشار إلى أنه، في العقدين الماضيين لم تمر عبر الأجواء السعودية سوى رحلتين جويتين فقط، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، الأولى حملت الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن، والثانية للرئيس الحالي دونالد ترامب.

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