تركيا تستعد لمقاضاة أمريكا في محكمة العدل الدولية

رام الله - دنيا الوطن

تتجه الحكومة التركية إلى رفع دعوى قضائية أمام محكمة العدل الدولية، ضد الولايات المتحدة، بتهمة مساعدة وتسليح القوات الكردية في سوريا.



ونقلت صحيفة (يني شفق) التركية: أن تاريخ سجل الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط مليء بتهم إنشاء وتغذية المنظمات الإرهابية التي حولت المنطقة إلى بحيرة من الدم، فضلًا عن مساعدتها للتنظيمات تلك ماديًا وعينيًا بالآلاف من شحنات الأسلحة.



وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين كبار من حزب العدالة والتنمية الحاكم، قد أشاروا إلى أن تركيا تبدي مخاوفها بشأن دعم الولايات المتحدة (لإرهابيين) تابعين لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي في سوريا، والتي تقول تركيا: إنهم ينتمون لحزب العمال الكردستاني.