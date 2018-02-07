وزير إسرائيلي يدعو لتحويل مستوطنة في الضفة إلى مدينة

رام الله - دنيا الوطن

أكد نفتالي بينت وزير التربية والتعليم الإسرائيلي، أنه يجب الرد على عملية قتل مستوطن (أرئيل)، والتي حدثت أمس الثلاثاء.



وقال إن الرد يكون عبر تحويل مستوطنة (هار براخا) في الضفة الغربية إلى مدينة، مضيفًا:"هدف هذا القتل كان أن يجعلنا نيأس وتحطيم معنوياتنا، عدا عن الرد في الفترة القريبة ومعالجة أمور القتلة، فإن الرد الحقيقي يجب أن يكون بتثليث المستوطنة، وتحويل (هار براخا) إلى مدينة في إسرائيل".



وأوضح، أن هناك مخططات جاهزة، وتنتظر المصادقة عليها من قبل لجان التخطيط والبناء، ولكن القرار هو سياسي بامتياز، متعهداً بالعمل على توسيع حجم المستوطنة بثلاثة أضعاف، وتثبيت المستوطنين فيها.