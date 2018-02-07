بعد فتحه استثنائيًا.. 78 مواطنًا غادروا غزة عبر معبر رفح

رام الله - دنيا الوطن

غادر عدد من المواطنين، اليوم الأربعاء، متوجهين إلى العاصمة المصرية القاهرة، بعد أن فتحت السلطات المصرية معبر رفح اليوم الأربعاء بالاتجاهين.



وجاءت في إحصائية المسافرين على معبر رفح البري، أن 60 مواطنًا غادروا، إضافة لعشرة مرضى، وثمانية مرافقين للمرضى، نقلوا عبر سبعة اسعافات، ليكون العدد الكلي للمسافرين اليوم هو 78 مواطنًا.



وكانت السلطات المصرية، قررت فتح المعبر لمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين استثنائياً.