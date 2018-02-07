بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع جامعة بيرزيت للتعاون المشترك

بنك فلسطين يوقع اتفاقية مع جامعة بيرزيت للتعاون المشترك
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
وقع بنك فلسطين مع جامعة بيرزيت، اتفاقية تعاون مشترك في مجالات تدريب طلبة كلية الأعمال والاقتصاد في الجامعة، على مجموعة من النواحي التطبيقية لأنظمة وإجراءات العمل المصرفي، ضمن "برنامج بنكي للتدريب" تمهيداً لالتحاق الطالب في سوق العمل.

ووقع الاتفاقية كل من السيد رشدي الغلاييني، المدير العام لبنك فلسطين، والدكتورة غريس خوري، عميد كلية الأعمال والاقتصاد في جامعة بيرزيت، وبحصور السيدة رندة موسى، مدير إدارة الموارد البشرية، والسيدة سامية علوان، رئيس قسم التدريب في البنك، والسيدة ضحوك داودي، مدير وحدة التدريب المستمر في الجامعة، في مقر المركز الرئيسي للإدارة العامة بمدينة رام الله.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تنفيذ برنامج تدريبي متكامل في النواحي النظرية والعملية في مجال العمل المصرفي، والإجراءات وقواعد تقديم الخدمات المصرفية للعملاء، بواقع 200 ساعة تدريبية، فيما سيتم تزويد الطلبة بشهادة معتمدة من بنك فلسطين باجتياز البرنامج التدريبي، ولأول مرة سيتم اعتمادها من الجامعة كمساق تدريسي بواقع 3 ساعات للطلبة الذين اجتازوا الامتحانات المخصصة لذلك.

من جانبه، أكد السيد الغلاييني، على أهمية التعاون المشترك مع المؤسسات التعليمية الفلسطينية لمنح الطلبة في الجامعات الفلسطينية، فرصة للتعرف على الأعمال المصرفية، التي يتم تنفيذها على أرض الواقع، حتى يكونوا قادرين على الالتحاق بسوق العمل بعد اكتساب خبرات تطبيقية وعملية متميزة، بالإضافة إلى إكسابهم خبرات في عدد من النواحي، وهو ما سيؤدي الى أن الوظيفة في سوق العمل ستكسب المؤسسة التي يعمل بها الطالب الخريج، تنفيذ المهام بسرعة وبفعالية أكبر نابعة من خبرات وتجارب سابقة، معرباً عن تقديره للجهود التي تبذلها جامعة بيرزيت في مجالات تعزيز مستوى الطلبة في المجالات النظرية والعملية، معرباً عن فخره للتعاون مع جامعة بيرزيت في هذا المجال. 

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