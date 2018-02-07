مناشدة إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم

رام الله - دنيا الوطنناشدت الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ووزير التربية والتعليم الدكتور صبري صيدم، بضرورة علاج الأستاذ على وهدان من جرحى حرب 2014، حيث فقد قدميه ويعانى من أصابه بالأمعاء نتيجة الاصابة، كما فقد عائلته شهداء وجرحى.وقالت الأمانة العامة إن الاستاذ علي وهدان، لا يقدم له اى مساعدة للعلاج، ويعيش بالإيجار ويتحمل مصاريف علاجه وراتبه لا يكفى وهو من العائدين للعمل كمعلم ومن تعيينات 2006، لذا تدعو الأمانة الرئيس ورئيس الوزراء ووزير التربية والتعليم، لمساعدته بتوفير تكلفة العلاج له، حيث لا يستطيع أداء مهام عمله بسبب الإصابة وما نتج عنها، داعية كذلك عدم المساس براتبه الذي يتقاضاه.