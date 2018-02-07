فيديو: ثلاث إصابات خطيرة بحادث تصادم شاحنة ومركبة في أريحا

رام الله - دنيا الوطنأصيب ثلاثة أشخاص، بجروح خطيرة، في حادث تصادم مروع في مدينة أريحا.وقالت القناة (14) العبرية: إن التصادم حدث بين شاحنة وسيارة خاصة قرب مستوطنة (بيت هعرفاه) ونجم عنه ثلاث إصابات خطيرة، نقلت للمستشفى فيما بعد.