عدة إصابات بينها "خطيرة" برصاص الاحتلال في أريحا والقدس والخليل

عدة إصابات بينها "خطيرة" برصاص الاحتلال في أريحا والقدس والخليل
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مساء اليوم الأربعاء، 21 مواطنًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي المطاطي، وتسعة أخرين بالغاز المسيل للدموع، خلال المواجهات لتي اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال على مدخل مدينة أريحا.

كما أصيب شاب فلسطيني، مساء الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة (كفر عقب) شمال القدس.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن شابًا أصيب بجروح خطيرة، بعد أن أصابه جنود الاحتلال برصاصات في الوجه والصدر والفخذ، في بلدة (كفر عقب) شمال القدس، فيما اندلعت مواجهات في البلدة بأعقاب ذلك.

وفي الخليل، أصيب شاب آخر، برصاص مستوطن إسرائيلي في منطقة (البقعة) الواقعة شرق المدينة.

وأكدت الوكالة الرسمية (وفا)، أن مستوطنًا أطلق النار على شاب في منطقة البقعة المحاذية لمستوطنة (كريات أربع) شرق الخليل، وأصابه بشكل مباشر.

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