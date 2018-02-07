صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تقدم المواطن الأميركي من أصول إفريقية، وآرن كلارك، بطلب توظيف، مرفقًا بسيرته الذاتية لتنظيم الدولة، للحصول على وظيفة مدرس للغة الإنجليزية بصفوف التنظيم.

ووفق صحيفة (نيويورك ديلي نيوز)، فقد قالت إن رسالة كلارك لقيادة التنظيم جاء فيها: "أرغب بالحصول على منصب مدرس للغة الإنجليزية في التنظيم"، متابعاً: "في السابق.. عملت مدرسًا للغة الإنجليزية، وأعتقد أن عملي معلماً في جامعة الموصل سيمثل استمراراً مثمراً لمسيرتي المهنية".


وأوضحت الصحيفة أن الرسالة كتبت وفقا لقواعد وآداب طلب العمل.

ولفتت الصحيفة إلى أن كلارك البالغ من العمر 33 عاما، قدم طلبه تحت اسم أبو محمد الأميركي، قال فيه إنه ولد في الولايات المتحدة، وأنه مولع بالتعليم والتعلم على أيادي الآخرين.

وقالت الصحيفة إن كلارك تخرج من جامعة هيوستن وعمل مدرسا في تكساس قبل أن يغادر إلى السعودية ويعمل هناك مدرسا للغة الإنجليزية، موضحة أن الرسالة وقعت في أيدي باحثين من جامعة "جورج واشنطن"، تمكنوا بدورهم من الكشف عن هوية كلاك عن طريق المعلومات التي ذكرها في رسالته عن مستواه العلمي ومكان عمله السابق.

ورجح الباحثون في الجامعة انضمام كلارك لتنظيم الدولة، في العراق ويعيش حاليًا هناك.

أخبار ذات صلة

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

عربي

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور