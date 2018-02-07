صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطنتقدم المواطن الأميركي من أصول إفريقية، وآرن كلارك، بطلب توظيف، مرفقًا بسيرته الذاتية لتنظيم الدولة، للحصول على وظيفة مدرس للغة الإنجليزية بصفوف التنظيم.ووفق صحيفة (نيويورك ديلي نيوز)، فقد قالت إن رسالة كلارك لقيادة التنظيم جاء فيها: "أرغب بالحصول على منصب مدرس للغة الإنجليزية في التنظيم"، متابعاً: "في السابق.. عملت مدرسًا للغة الإنجليزية، وأعتقد أن عملي معلماً في جامعة الموصل سيمثل استمراراً مثمراً لمسيرتي المهنية".وأوضحت الصحيفة أن الرسالة كتبت وفقا لقواعد وآداب طلب العمل.ولفتت الصحيفة إلى أن كلارك البالغ من العمر 33 عاما، قدم طلبه تحت اسم أبو محمد الأميركي، قال فيه إنه ولد في الولايات المتحدة، وأنه مولع بالتعليم والتعلم على أيادي الآخرين.وقالت الصحيفة إن كلارك تخرج من جامعة هيوستن وعمل مدرسا في تكساس قبل أن يغادر إلى السعودية ويعمل هناك مدرسا للغة الإنجليزية، موضحة أن الرسالة وقعت في أيدي باحثين من جامعة "جورج واشنطن"، تمكنوا بدورهم من الكشف عن هوية كلاك عن طريق المعلومات التي ذكرها في رسالته عن مستواه العلمي ومكان عمله السابق.ورجح الباحثون في الجامعة انضمام كلارك لتنظيم الدولة، في العراق ويعيش حاليًا هناك.