القيادة تستعد لتقديم طلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطن

قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن الشهر الجاري، سيشهد حراكاً مهمًا باتجاه مجلس الأمن والأمم المتحدة بهدف تفعيل طلب الحماية الدولية لشعبنا، ونيل العضوية الكاملة لدولة فلسطين في المنظمة الدولية.



وأكد أبو يوسف، أن هذا الحراك يتزامن مع الخطاب المقرر للرئيس أمام مجلس الأمن في العشرين من الشهر الجاري.



وأضاف، أن ذلك كله، سيترافق مع التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية؛ للنهوض بدورها إزاء جرائم الاحتلال الإسرائيلي.