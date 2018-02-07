لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

وجهت لبنان اليوم الأربعاء، تهديداً بأنه سيكون هناك رد عسكري سواء في البر أو في البحر على أي هجوم إسرائيلي للبلاد.



جاء ذلك، في بيان للمجلس الأعلى للدفاع، إثر انتهاء اجتماعه في القصر الجمهوري، وأنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).



وقال البيان: "إن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا، وخرقاً للقرار 1701".



وأعلن البيان عن رفضه لتصريحات ليبرمان حول البلوك 9".



وقرر المجلس الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ للتصدي؛ ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل.



وفي السياق قال البيان: "إسرائيل معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتراً".