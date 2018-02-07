لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وجهت لبنان اليوم الأربعاء، تهديداً بأنه سيكون هناك رد عسكري سواء في البر أو في البحر على أي هجوم إسرائيلي للبلاد.

جاء ذلك، في بيان للمجلس الأعلى للدفاع، إثر انتهاء اجتماعه في القصر الجمهوري، وأنه "يعطي الغطاء السياسي للقوى العسكرية لمواجهة أي اعتداء إسرائيلي على الحدود في البر والبحر"، بحسب ما جاء على موقع (I24NEWS).

وقال البيان: "إن الجدار الإسرائيلي في حال تشييده على حدودنا، يعتبر اعتداء على سيادتنا، وخرقاً للقرار 1701".

وأعلن البيان عن رفضه لتصريحات ليبرمان حول البلوك 9".

وقرر المجلس الاستمرار في التحرك على كافة المستويات الإقليمية والدولية؛ للتصدي؛ ولمنع إسرائيل من بناء الجدار الفاصل.

وفي السياق قال البيان: "إسرائيل معتدية أيضاً على المنطقة الاقتصادية الخالصة بمساحة تبلغ 860 كيلومتراً".

أخبار ذات صلة

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

السعودية تنفي منح أى إذن لرحلات جوية بين الهند وإسرائيل

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

انطلاق قافلة من أهالي شهداء الخليل لاداء العمرة

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

وزير الصحة يستقبل المدير الجديد للصليب الأحمر

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

صيدم يبحث مع (شركاء إنتل) دعم رقمنة التعليم

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

النيابة العامة تعقد ورشة العمل الثانية حول التفريغ النفسي

عربي

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

البرلمان الأوروبي يصنف تونس على “قائمته السوداء”

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

الداخلية البحرينية تعلن القبض على مجموعة إرهابية

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

صورة: أميركي يتقدم لوظيفة في تنظيم الدولة

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

لبنان تهدد برد عسكري على أي اعتداء إسرائيلي

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور