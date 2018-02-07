الكشف عن الملفات التي سيناقشها الرئيس عباس في روسيا

الاجتماع، تنبع من كونه يأتي بعد قرار ترامب بشأن القدس وتداعياته وفي إطار البحث عن آلية دولية جديدة لعملية السلام بدلاً من الرعاية الأمريكية المنفردة.



وأضاف أنه سيتم في هذا السياق بحث أفكار عديدة من بينها توسيع اللجنة الرباعية الدولية، لافتاً إلى أن روسيا راغبة بلعب دور أكبر في هذا الملف.



وقال السفير الفلسطيني: إن الرئيس سيلتقي يوم الثلاثاء بمفتي عموم روسيا الاتحادية، ومفتي جمهورياتها لبحث موضوع القدس وتأكيد أهمية زيارتها، والدور الإسلامي في دعمها، لافتًا إلى أن موضوع القدس، سيكون محور لقاء، سيعقده الرئيس عباس مع بطريريك روسيا كيريل.



من جهة ثانية، أشار السفير نوفل ‘لى أنه سيتم توقيع اتفاقيتين للتبادل الإعلامي والثقافي بين فلسطين وروسيا، بحضور المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف، الذي يرافق الرئيس في زيارته.



رام الله - دنيا الوطنأكد سفير فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، الأهمية الاستثنائية للقاء المقرر بين الرئيس محمود عباس، ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الاثنين المقبل، في مدينة (سوتشي).وأوضح نوفل لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن أهمية