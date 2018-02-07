الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالزيارة التاريخية والمهمة لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، الذي يصل إلى مدينة رام الله يوم السبت المقبل، وهي الأولى لرئيس وزراء هندي إلى فلسطين، وسيكون باستقباله، رئيس دولة فلسطين محمود عباس.

وأعلنت الرئاسة، أن الرئيس عباس، وضيفه رئيس وزراء الهند، سيعقدان جلسة مباحثات مهمة، ستتناول آخر مستجدات العملية السياسية في المنطقة لما للهند من وزن دولي كبير.

وأشارت إلى أن اللقاء، سيتناول بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، إضافة إلى بحث الأوضاع الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدة أن الزيارة، ستكون فرصة أيضاً لتقديم الشكر والثناء للهند، على دعمها المتواصل ومواقفها الداعمة للسلام ولحق شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأوضحت الرئاسة، أن الزيارة ستشهد توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين، بهدف تمتين أواصر الصداقة بين الشعبين الفلسطيني والهندي، وتعزيز التعاون في عدد من المجالات الهامة.

وسيقيم الرئيس محمود عباس، مأدبة غداء على شرف ضيف فلسطين الكبير والوفد المرافق له، يليها مؤتمر صحفي للزعيمين.

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