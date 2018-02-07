الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الجيش السوري من السيرطة على قرى جديدة في ريفي حماة الشمالي الشرقي، وحلب الجنوب الشرقي، خلال اشتباكات عنيفة دارت اليوم الأربعاء مع المسلحين.

بدوره، أشار مصدر عسكري إلى أن الجيش واصل ملاحقة مسلحي تنظيم الدولة في الجيب المحاصر بين أرياف حماة وحلب وإدلب، واستعاد السيطرة على قرى وبلدات الهرتا وثلجة ومريجب الشمالي وغيرها من القرى، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت وكالة (سانا)، أسماء 11 قرية وبلدة  استعادها الجيش، فيما أفادت صفحات التواصل الاجتماعي بأن عدد القرى المستعادة بلغ قرابة 40.

ويشهد الجيب الذي طوقه الجيش السوري في الـ20 من الشهر الماضي، والممتد من جنوب شرق خناصر بريف حلب إلى غرب سنجار بريف إدلب وإلى السعن بريف حماة، انهيارات كبيرة في صفوف مسلحي تنظيم الدولة.

وتشير مصادر محلية إلى أن تنظيم الدولة، يسيطر على ثلثي الجيب الذي تبلغ مساحته 1100 كم مربع فيما تسيطر جبهة النصرة وجماعات مبايعة لها على الثلث المتبقي منه.

فيديو أرشيفي: الجيش السوري يسيطر على عشرات القرى في ريف حلب الجنوبي

 

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