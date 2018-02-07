السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت السلطات الأمريكية، إنها أوقفت سعودياً يعتقد أنه تلقى التدريب في معسكرات تنظيم القاعدة، وسعى للحصول على رخصة طيران في ولاية أوكلاهوما المقيم فيها.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن نايف عبد العزيز الفلاج (34 عاماً)، قدم طلب تدريبه في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000، وهو نفس المعسكر الذي تدرب فيه معظم منفذي اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.

وأشارت الوزارة، إلى أن الفلاج قدم إلى الولايات المتحدة عام 2011 بتأشيرة زيارة وبرفقة زوجته التي كانت طالبة آنذاك، وتلقى عام 2016 دروساً في الطيران في أوكلاهوما.

ولفتت الوزارة، إلى أنه تم كشف أمر الفلاج مؤخراً، عندما طابق المحققون بصماته في السجلات الرسمية مع 15 بصمة رفعت عن وثيقة ضبطتها القوات الأمريكية داخل وكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001.

وتبيّن أن الوثيقة المضبوطة تحمل رقما للطوارئ في السعودية مرتبط بوالد الفلاج، فيما لم تتطرق السلطات الأمريكية لذكر ما إذا كان هناك صلات أخرى تربط بين الفلاج واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، التي كان 15 من منفذيها الـ 19 سعوديين، وتلقوا دروساً في الطيران في الولايات المتحدة.

وأوقفت السلطات الأمريكية الفلاج في هيذرفورد في أوكلاهوما الاثنين الماضي، وأسندت إليه تهمة تزوير تأشيرة الدخول، وتضليل مكتب التحقيقات الفدرالي حول ماضيه، الأمر الذي يجعله عرضة للحبس بالتهمة الأخيرة وحدها في حال ثبوتها لـ 10 سنوات.

أخبار ذات صلة

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

تضمنت سحب سلاح الحوثي.. السيسي يعرض مبادرة لحل أزمة اليمن

تضمنت سحب سلاح الحوثي.. السيسي يعرض مبادرة لحل أزمة اليمن

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ &#34;إس-400&#34; بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

موغيريني: فتح جبهات قتال جديدة في سوريا لا يخدم السلام

موغيريني: فتح جبهات قتال جديدة في سوريا لا يخدم السلام

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أهدافاً بالقرب من دمشق

طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفت أهدافاً بالقرب من دمشق

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

عربي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ &#34;إس-400&#34; بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور