السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

رام الله - دنيا الوطن

قالت السلطات الأمريكية، إنها أوقفت سعودياً يعتقد أنه تلقى التدريب في معسكرات تنظيم القاعدة، وسعى للحصول على رخصة طيران في ولاية أوكلاهوما المقيم فيها.



وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم)، أن نايف عبد العزيز الفلاج (34 عاماً)، قدم طلب تدريبه في معسكر الفاروق التابع لتنظيم القاعدة في أفغانستان عام 2000، وهو نفس المعسكر الذي تدرب فيه معظم منفذي اعتداءات 11 أيلول/ سبتمبر 2001.



وأشارت الوزارة، إلى أن الفلاج قدم إلى الولايات المتحدة عام 2011 بتأشيرة زيارة وبرفقة زوجته التي كانت طالبة آنذاك، وتلقى عام 2016 دروساً في الطيران في أوكلاهوما.



ولفتت الوزارة، إلى أنه تم كشف أمر الفلاج مؤخراً، عندما طابق المحققون بصماته في السجلات الرسمية مع 15 بصمة رفعت عن وثيقة ضبطتها القوات الأمريكية داخل وكر لتنظيم القاعدة في أفغانستان في 2001.



وتبيّن أن الوثيقة المضبوطة تحمل رقما للطوارئ في السعودية مرتبط بوالد الفلاج، فيما لم تتطرق السلطات الأمريكية لذكر ما إذا كان هناك صلات أخرى تربط بين الفلاج واعتداءات 11 أيلول/سبتمبر، التي كان 15 من منفذيها الـ 19 سعوديين، وتلقوا دروساً في الطيران في الولايات المتحدة.



وأوقفت السلطات الأمريكية الفلاج في هيذرفورد في أوكلاهوما الاثنين الماضي، وأسندت إليه تهمة تزوير تأشيرة الدخول، وتضليل مكتب التحقيقات الفدرالي حول ماضيه، الأمر الذي يجعله عرضة للحبس بالتهمة الأخيرة وحدها في حال ثبوتها لـ 10 سنوات.