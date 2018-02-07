هكذا ستصبح أنظمة الطيران الإسرائيلية في 2030

هكذا ستصبح أنظمة الطيران الإسرائيلية في 2030
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
يعكف سلاح الجو الإسرائيلي على تطوير أسراب الطائرات لديه؛ ليكون قادراً على مواجهة التحديات المحيطة به، الأمر الذي كان واضحاً في حصول الجيش العام الماضي على طائرات "f35".

وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين)، فإن الجيش الإسرائيلي يسعى دوماً أن يكون الجيش الأقوى والأكثر تطوراً بشتى المجالات في منطقة الشرق الأوسط، وسط تزايد التهديدات والمخاطر تجاه دولة "إسرائيل"، معتمداً بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبرها "إسرائيل" الداعم الأقوى لها عالمياً.

وقالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) العبرية، إن هناك قرارات مثيرة، ستوقع عليها القوات الجوية في الجيش الإسرائيلي هذا العام، وهي تهدف بالأساس إلى زيادة كمية الذخائر لدى الجيش.

وأوضحت الصحيفة، أن مقر القوات الجوية في الجيش سيتخذ قرارات واسعة النطاق بخصوص الطائرات، والتي من شانها تعزيز الذراع الاستراتيجي "لإسرائيل" بحلول العام 2030م.

وحسب الصحيفة، فإن من بين القرارات التي سيتم مناقشتها، شراء سرب ثالث جديد من طائرات f-151، أو توسيع سرب طائرات "f35"، كذلك إمكانية شراء طائرات "هليو كبتر يسعور" جديدة أو تجهيز البحرية للمرة الأولى على "تشينوك" ذات المحركين.

وأضافت الصحيفة، نقلاً عن خبراء عسكريين في الجيش الإسرائيلي، قولهم: إن جزءاً من القرارات تم اتخاذه وتم الكشف عنه لأول مرة، وأخرى ترفع لـ "إيزينكوت" ونائبه، وأخرى يتم حسمها على يد الأوساط السياسية.

لكن ثمة من يري في الجيش، أن كل هذه القرارات تتأثر بقرار أمريكا بتحويل مبلغ 38 مليار دولار، والذي يدخل حيز التنفيذ العام القادم.

ويرى آخرون حسب الصحيفة، أن العام 2018 هو عام الحسم والقرارات الكبيرة، ويقول ضابط كبير في سلاح الجو، إن سلاح الجو "الإسرائيلي" يجب أن يكون متفوقاً من أجل الحفاظ على التفوق العسكري في المنطقة، والذي يخدم "إسرائيل".

ويضيف الضابط، أن تطوير سلاح الجو، يجب أن يلاءم طبيعة  قطاع غزة ومناطق أخرى.

يشار إلى أن سلاح الجو اشترى سربين من نوع F35  وسيقوم بشراء سرب ثالث، ويتضح أن الترجيحات تتجه نحو طائرة F15 الجديدة من إنتاج شركة "بوينغ" والتي ستصل إلى البلاد في النصف الثاني من العقد الحالي.

النموذج الجديد للطائرة القديمة متقدم ومتميز، ويمنح الطائرة استقلالية قاتلة حيث إنه بنفسه يحدد الأهداف الجوية والبرية، ويقوم بمهاجمتها عن بعد200 كم

كما قررت القوات الجوية الإسرائيلية شراء طائرات الهليكوبتر من طراز "سي هوك" (النماذج البحرية من بلاك هوك) التي تستخدمها البحرية الأمريكية.

والهدف من ذلك هو استكمال حماية المياه الاقتصادية الإسرائيلية من خلال هذه المروحيات، مما سيزيد من مساحة التغطية وسرعة الاستجابة لأي تهديد في نطاق منصات الحفر.

أما طائرات "ألهوك هوكس" (البوم) التي وصلت إلى "إسرائيل في بداية العقد الماضي، فلن تحل محلها عملية التحسين من البداية إلى النهاية، وسوف تشمل هذه الخطوة استبدال السيطرة إلكترونيات الطيران من طائرة هليكوبتر، إضافة إلى القدرة على حماية أنفسهم.

وتضيف (يديعوت) إن (ايزينكوت) سمح بزيادة كميات الصواريخ والمتفجرات لسلاح الطيران بشكل كبير, بحيث أن هذه الكمية تعادل ضعف كميات التسليح خلال السنوات الأخيرة، وأيضا من بين التحسينات التي ستضاف إلى سلاح الجو أنظمة الصواريخ الذكية والتي تستطيع تحديد المنزل المستهدف حتى لو كان المنزل بمنطقة مكتظة المباني, بدون نظام  GPS، ويستطيع العمل في كل الأحوال الجوية، وذلك من خلال تحميل المعلومات على ذاكرة الصاروخ.

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