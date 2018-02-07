الاتفاق الائتلافي في ألمانيا: المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين

الاتفاق الائتلافي في ألمانيا: المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين
مستوطنات اسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إن مسودة اتفاق الائتلاف الذي يجري صياغته حالياً في ألمانيا، يتضمن في إطار القسم الذي يحدد سياسة الحكومة الجديدة تجاه إسرائيل، انتقادات للمستوطنات، لم تكن مدرجة في الاتفاق السابق.

وبحسب المسودة التي وصلت إلى صحيفة (هآرتس) فإن بند السياسة الجديدة تجاه إسرائيل، يعلن أن "سياسة الاستيطان الإسرائيلية الحالية تتناقض مع القانون الدولي، ولن تحظى بدعمنا، لأن ذلك سيجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين". 

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الوثيقة أن وضع القدس لن يتحدد إلا في المفاوضات، وأن ألمانيا ستعمل على تمويل (أونروا) إلى جانب إصلاح الوكالة، كما يشمل البند إدانة للأصوات التي تدعو إلى العنف والتحريض، ويدعم بشكل صريح حق إسرائيل في الوجود.

وطبقاً للنص الكامل لهذا البند، فإن التحالف في ألمانيا، سيكون "ملتزماً بالمسؤولية الألمانية الخاصة تجاه إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية وتجاه أمنها، حق إسرائيل في الوجود لا يقبل الجدل وهو محور السياسة الألمانية، هدفنا هو السماح بالحياة بكرامة وبدون خوف لكل شعوب الشرق الأوسط.

إلى ذلك، ألمانيا ستواصل العمل لحل الصراع في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين، وسيتم توضيح وضع القدس والقضايا النهائية الأخرى فقط في المفاوضات، سياسة الاستيطان الإسرائيلية الحالية تتناقض مع القانون الدولي، ولن تحظى بدعمنا لأنها ستجعل من الصعب تحقيق حل الدولتين، سنبادر في الاتحاد الأوروبي إلى توفير تمويل مناسب، ومستديم إلى جانب إجراء إصلاح لوكالة الأمم المتحدة (أونروا).

وفي الوقت نفسه، سيتم شجب أي دعوة للعنف والتحريض، لا شك في حق إسرائيل في الوجود، وسوف نطالب بوقف هذه الأعمال فوراً، هناك حاجة إلى عملية ديمقراطية على جميع المستويات في السلطة الفلسطينية".

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