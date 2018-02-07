أيام حافلة بالمفاجآت "غير السارة" بانتظار نتنياهو





وتشير التقديرات إلى أن التوصيات، ستنشر حتى يوم الثلاثاء، بعد أن استكملت وحدة التحقيق في أعمال الغش والخداع (لاهف 433)، في الأسابيع القليلة الماضية، التحقيق في ملفي الرشوة (ملف 1000) وملف 2000.



ومن المتوقع، أن يعقد القائد العام للشرطة، روني الشيخ، اليوم الأربعاء، جلسة تلخيص مع كبار المسؤولين في قسم التحقيقات، بما فيهم رئيس القسم المتقاعد ميني يتسحاقي، الذي كان مسؤولاً عن التحقيق، ورئيس القسم الجديد غادي سيسو.



ويتوقع كذلك، أن تبلور الشرطة خلال الاجتماع توصياتها النهائية بشأن نتنياهو، كما يتوقع أن تقرر الشرطة بشأن المشبوهين الآخرين في الملفين، رجل الأعمال ارنون ميلتشين، المشبوه بتقديم رشوة لنتنياهو وزوجته، وممول (يديعوت أحرونوت) نوني موزيس، المشبوه بعرض رشوة في ملف 2000، والنائب إيتان كابل المشبوه بخرق الثقة في ملف 2000. وقال مصدر في الشرطة: إن "الاجتماع سينتهي فقط عند خروج دخان أبيض".



وستقدم طواقم التحقيق خلال الاجتماع، المواد المتوفرة في الملفات - الأدلة والشهادات والتحقيقات- بينما من المتوقع أن يتمحور الخلاف الرئيسي حول بنود المخالفة التي تدعمها أدلة قاطعة ضد رئيس الوزراء.









فيديو أرشيفي: شبهات فساد تحوم حول نتنياهو





وقدرت مصادر مطلعة على تفاصيل التحقيقات، أن الشرطة تعتزم التوصية بتلقي رشوة في الملفين 1000 و2000، وفي هذه الحالة، ستوصي الشرطة بمحاكمة موزيس وميلتشين.

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس) العبرية: إنه من المتوقع أن تقوم الشرطة، في الأسبوع القادم، بتسليم توصياتها بشأن التحقيقات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى النيابة العامة.وفي الوقت نفسه، من المتوقع، أن تنشر الشرطة التوصيات التي ستحدد ما إذا كان قد تم تشكيل قاعدة أدلة تبرر محاكمة نتنياهو.