صيدم وسلطان يعلنان عن اتفاق لتسوية أوضاع أراضي خضوري

صيدم وسلطان يعلنان عن اتفاق لتسوية أوضاع أراضي خضوري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزيرا التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، والزراعة د. سفيان سلطان، عن اتفاق حول تسوية أوضاع أراضي جامعة فلسطين التقنية- خضوري، واستمرار التعاون المشترك بين الوزارتين من أجل توفير كافة السبل التي تضمن تحقيق الغايات المشتركة.

جاء ذلك، خلال لقاءٍ جمعهما، بمقر الوزارة، اليوم، بحضور وكيل وزارة التربية د. بصري صالح، ووكيل وزارة الزراعة م. عبد الله لحلوح، والوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية والأبنية واللوازم م. فواز مجاهد.

وأكد صيدم، أن الاتفاق يتضمن آليات وخطوات عملية تستهدف تمكين الجامعة للاستفادة من كل أراضيها المتاحة لمشاريع تنموية تسهم في تطوير الحرم الجامعي، مشيداً بالدور الذي توليه وزارة الزراعة، ممثلةً بوزيرها وكوادرها بهذا الخصوص، وتعاونهم المستمر للنهوض بالواقع التعليمي؛ خاصة في البرامج التي ترتكز على الأبعاد التطويرية والتنموية.

وتضمن اللقاء التباحث في إنجاح فكرة إنشاء مركز مشترك للبحوث يخدم القطاع الزراعي والباحثين فيه، وتنفيذ حملة "المليون في يوم" المخصص لزراعة طلبة المدارس لمليون شجرة في عموم فلسطين، كما تم بحث سبل تحويل مدرسة بورين للذكور إلى مدرسة زراعية، بالإضافة إلى عدد من القضايا المتعلقة بالطاقة البديلة والمدارس المستدامة والمقاصف المدرسية، ومستقبل أراضي العروب المخصصة لوزارتي الزراعة والتربية، وسبل دعم المنح الدراسية المخصصة لتطوير التعليم الزراعي.

من جهته، أكد سلطان اهتمام وزارة الزراعة بتعزيز الإمكانات والتعاون البناء؛ لخدمة خضوري بما ينعكس على الواقع التعليمي بشكل رئيس، بالإضافة إلى خدمة الجانب الزراعي، معبراً عن تقديره لوزارة التربية وقيادتها على كل الجهود المبذولة في سبيل الرقي بالتعليم والتعاون الفاعل مع الزراعة في عديد القطاعات المشتركة.

أخبار ذات صلة

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح البري

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح البري

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

عربي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ &#34;إس-400&#34; بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور