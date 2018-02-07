حركة فتح تنعى الشهيدين زماعرة والتايه

وجاء في بيان المفوضية، أن حركة فتح مستمرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومعها كل أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في كل مكان".ونعت الحركة جميع شهداء شعبنا البطل، الذين ارتقوا في اليومينالماضيين: الشهيد أحمد نصر جرار، وابنيها الشهيد أحمد إسماعيل جرّار، ولشهيد أحمد أبو عبيد.وأكدت الحركة أنها ومعها كل القوى الفلسطينية، ستبقى في مقدمة شعبنا في مسيرة النضال، حتى تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية، وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال.وأهابت الحركة بكل أبناء شعبنا للعمل على تمتين الجبهة الداخلية وعدم الانجرار خلف الإشاعات الإسرائيلية، التي تهدف إلىخلق البلبلة، والتشكيك وبث الإحباط في صفوف شعبنا الفلسطيني.وأكدت الحركة على الالتفاف حول القيادة الفلسطينية، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في مواجهة التصعيد الأمريكيوالإسرائيلي ضد شعبنا.