حركة فتح تنعى الشهيدين زماعرة والتايه

حركة فتح تنعى الشهيدين زماعرة والتايه
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) مفوضية التعبئة والتنظيم، شهيدها حمزة زماعرة، الذي استشهد اليوم، برصاص إسرائيلي، بزعم تنفيد عملية طعن، وشهيدها خالد التايه، الذي ارتقى في مواجهات مدينة نابلس ليلة أمس.

 وجاء في بيان المفوضية، أن حركة فتح مستمرة في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومعها كل أبناء شعبنا الفلسطيني البطل في كل مكان".

ونعت الحركة جميع  شهداء شعبنا البطل، الذين ارتقوا في اليومين
الماضيين: الشهيد أحمد نصر جرار، وابنيها الشهيد أحمد إسماعيل جرّار، ولشهيد أحمد أبو عبيد.

وأكدت الحركة أنها ومعها كل القوى الفلسطينية، ستبقى في مقدمة شعبنا في مسيرة النضال، حتى تجسيد الاستقلال الوطني على الأرض الفلسطينية، وتحقيق طموحات شعبنا في الحرية والاستقلال.

وأهابت الحركة بكل أبناء شعبنا للعمل على تمتين الجبهة الداخلية وعدم الانجرار خلف الإشاعات الإسرائيلية، التي تهدف إلى
خلق البلبلة، والتشكيك وبث الإحباط في صفوف شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الحركة على الالتفاف حول القيادة الفلسطينية، وكافة فصائل العمل الوطني والإسلامي في مواجهة التصعيد الأمريكي
والإسرائيلي ضد شعبنا.

أخبار ذات صلة

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

&#34;دنيا الوطن&#34; تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح البري

"دنيا الوطن" تنشر كشف المسافرين عبر معبر رفح البري

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

مناشدة عاجلة الى الرئيس محمود عباس ووزير الصحة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

عربي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ &#34;إس-400&#34; بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور