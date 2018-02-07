وزيرة الاقتصاد الوطني ونظيرها الأردني يبحثان التعاون التجاري المشترك

وزيرة الاقتصاد الوطني ونظيرها الأردني يبحثان التعاون التجاري المشترك
رام الله - دنيا الوطن
بحثت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، ووزير الصناعة والتجارة الأردني، يعرب القضاة، التعاون المشترك وآليات العمل التي يقوم بها الجانبان لتنفيذ التفاهمات التي اتفقت عليها اللجنة الفلسطينية الأردنية المشتركة في دورتها الخامسة، والتي عقدت في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع على عمق العلاقات الفلسطينية الأردنية، مشيدة بموقف المملكة الأردنية الهاشمية الداعم للشعب الفلسطيني، ومشيرة إلى أهمية زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وبينت، أن تشغيل الماسح الضوئي على جانبي معبر الكرامة "سينعكس إيجاباً على الصادرات الفلسطينية، ويعزز التبادل التجاري مع الجانب الأردني من جهة ودول العالم من جهة أخرى، وأداة مهمة في التخفيف من التبعية لاقتصاد الاحتلال الإسرائيلي".

من جانبه، شدد الوزير القضاة على ضرورة توطيد العلاقات الفلسطينية الأردنية، وزيادة التبادل التجاري بين الدولتين الشقيقتين، مؤكداً على مساعيه لتسهيل التجارة الفلسطينية في مختلف المجالات، بما يخدم الاقتصاد الفلسطيني.

وقد اتفق الجانبان على البدء بإعداد خطط مشتركة لتنفيذ الاتفاقات والتفاهمات التي تم إقرارها في الدورة الخامسة، بما يتضمن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الفعاليات الاقتصادية المحلية والدولية والمعارض التجارية والمتخصصة، وتبادل زيارات الوفود التجارية، وبعثات رجال الأعمال، مع التركيز على زيادة حصة المنتجات الوطنية في أسواق البلدين الشقيقين.

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