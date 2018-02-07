ملحم: حماس تَجبي سبعة ملايين شيكل من الكهرباء وخططنا طويلة المدى

ملحم: حماس تَجبي سبعة ملايين شيكل من الكهرباء وخططنا طويلة المدى
القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة - ظافر ملحم
رام الله - دنيا الوطن
أكد القائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن حركة حماس لا تزال تقوم بجباية حوالي سبعة ملايين شيكل من الموظفين أو إعفائهم من الكهرباء.

وقال ملحم، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الأربعاء، إن هذا وحده كفيل بتوفير سبعة ملايين شيكل لتشغيل المولد الثاني بمحطة الكهرباء، وبالتالي زيادة عدد ساعات الوصل إلى ثماني ساعات يومياً.

وأضاف ملحم: "نحن نتكلم عن حوالي 40 ألف موظف لا يسددون فواتير الكهرباء، بمعني أن 7.5 مليون شيكل لا يتم تحصيلها من الموظفين"، مشدداً على ضرورة وجود مرجعيات واحدة لقطاع الطاقة، ولا يجوز لأي جهة أن تقوم بالجباية غير شركة التوزيع".

وتابع: "لدينا إشكالية في توفير التمويل اللازم لشراء الوقود من الجانب المصري، وذلك بسبب إعفاء الكثير من المشتركين من دفع ما عليهم من فواتير الكهرباء".

وبين ملحم، أن هناك حلاً سريعاً لأزمة كهرباء غزة من خلال تمكين حكومة الوفاق الوطني من القيام بواجباتها، إضافة لاستكمال المصالحة.

واستطرد: "خلال الاجتماع الذي عقد أمس في غزة، طلبنا من الفصائل الفلسطينية الضغط على حركة حماس للتوقف عن جباية أموال الكهرباء، وإعفاء الموظفين الذين عينوا بعد 2007 حتى نتمكن، وبشكل سريع من توفير التمويل اللازم لتشغيل المحطة".

ولفت إلى أنه كان هناك تجاوب من الفصائل أو الوجهاء والمخاتير لمساعدتنا في تحصيل هذه الأموال، إضافة للضغط لاستكمال المصالحة لأنها صمام الأمان لكل القضايا، وليس فقط قضية الكهرباء.

ونوه ملحم، إلى أن الخطة التي وضعتها سلطة الطاقة لتحسين وضع الكهرباء بغزة طويلة المدى، موضحاً أن أقرب مشروع يمكن تنفيذه يحتاج من سنة ونصف إلى سنتين.

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