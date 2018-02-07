تضمنت سحب سلاح الحوثي.. السيسي يعرض مبادرة لحل أزمة اليمن

تضمنت سحب سلاح الحوثي.. السيسي يعرض مبادرة لحل أزمة اليمن
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (الجريدة) الكويتية: إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عرض على السلطان قابوس بن سعيد، خلال زيارته مؤخرًا لسلطنة عمان، وثيقة لحل الأزمة في اليمن.

وذكرت الصحيفة، أن السيسي، أطلع قابوس على تفاصيل مبادرة تمهد لإنهاء الصراع في اليمن، وتسمح بإجراء محادثات سياسية بين الأطراف المتصارعة.

وأوضحت الصحيفة الكويتية، أن "القاهرة تطمح إلى عرض وثيقة تتضمن مبادئاً لحل الأزمة اليمنية، بينها وقف القتال والدخول في هدنة، يعقبها السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، ثم الجلوس على طاولة المفاوضات ومناقشة القضايا الخلافية".

وأضافت (الجريدة)، أن "الوثيقة تلزم الحوثيين بوقف إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية، وعدم التعرض للملاحة في مضيق باب المندب، والابتعاد عن إيران بما يسمح باستقلالية قرارهم".

وعن سلاح الحوثيين، فمصر اقترح على الحوثيين ترك سلاحهم ودمجهم تدريجياً في صفوف قوات الجيش اليمني، موضحة أن "الوثيقة المصرية المقترحة تسمح بإشراك أطراف دولية في المفاوضات بينها مجلس الأمن والأمم المتحدة".

فيديو: السلطان قابوس يستقبل السيسي في عُمان

 

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