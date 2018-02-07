فيديو: نابلس تُشيّع الشهيد خالد التايه

فيديو: نابلس تُشيّع الشهيد خالد التايه
رام الله - دنيا الوطن
شيّع أبناء شعبنا في محافظة نابلس اليوم الأربعاء، جثمان الشاب الشهيد خالد وليد التايه في العشرينيات من عمره، انطلاقاً من مستشفى جامعة النجاح، ومن ثم التوجه لبلدته عراق التايه؛ لمواراة جثمانه الثرى في مقبرة تلة العامود.

وأفاد مراسل صوت فلسطين في نابلس، أن لجنة التنسيق الفصائلي في المدينة، أعلنت الحداد هذا اليوم إجلالاً لروح الشهيد التايه.

وكانت قوات الاحتلال، نفذت عملية عسكرية واسعة في محافظة نابلس، أدت إلى ارتقاء الشاب التايه، وإصابة ما يزيد عن 110 مواطنين عدد منهم بحالات خطرة، إثر مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، التي اقتحمت أحياء عدة في نابلس.

فيديو: خلال التشييع

 


فيديو: لحظة وصول جنازة الشهيد خالد التايه الى منزل عائلته
 

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