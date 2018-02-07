العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

شاهد تصريحات "رغد صدام حسين" لقناة العربية







رام الله - دنيا الوطنأصدرت السلطات العراقية، قائمة جديدة لما أسمته (قيادات الإرهاب) "المطلوبة دولياً"، حيث أدرجت على رأس القائمة رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكذلك ضمت القائمة زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.وكانت بغداد، قد أعلنت، السبت، قائمة مطلوبين من تنظيمي الدولة والقاعدة وحزب البعث المنحل، شملت 60 اسماً، لكنها لم تحتوي على اسم البغدادي، ما استدعى انتقادات واسعة للحكومة العراقية.وأكد مسؤول عراقي رفيع، أن هذه القائمة أكثر خطورة من القائمة الأولى، وهؤلاء مطلوبون للقضاء الدولي، وليس القضاء العراقي فقط، مشيراً إلى أن المدرجة أسماؤهم، اكتملت إجراءاتهم القانونية الدولية، ووضعت عليهم الإجراءات الفورية لإلقاء القبض عليهم، وصدرت هذه الملفات القانونية في لجنة الجزاءات الدولية في الأمم المتحدة، و(الإنتربول) الدولي.ويلي البغدادي في اللائحة، نائبه والرجل الثاني في التنظيم عبد الرحمن مصطفى القادولي، المعروف بأبو علاء العفري، الذي يتحدر من محافظة نينوى بشمال العراق، التي كانت مركزاً للتنظيم، خلال فترة سيطرته على مساحات شاسعة من البلاد.