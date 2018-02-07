خلال 2017.. 15 مليار دولار حجم الصفقات الروسية من الأسلحة

خلال 2017.. 15 مليار دولار حجم الصفقات الروسية من الأسلحة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال مساعد الرئيس الروسي للتعاون العسكري التقني، فلاديمير كوجين، إن روسيا وردت أسلحة قيمتها حوالي 15 مليار دولار في عام 2017، بينما تظل محفظة الطلبات على الأسلحة عند مستوى 45 مليار دولار.

وأضاف كوجين: "تم تنفيذ خطة التسليم الأولية لعام 2017 وبلغت نحو 15 مليار دولار، وربما أكثر قليلاً، ولا ينخفض مجموع المحفظة (الطلبات)، على الرغم من كل شيء، وهو حوالي 45 مليار دولار، أما العقود الجديدة لتوريد الأسلحة والمعدات العسكرية، فقد بلغت قيمتها أكثر من 16 مليار دولار عام 2017"، وفق ما أوردت صحيفة "كومرسانت".

وكشف مساعد الرئيس، أن روسيا وردت في عام 2017 لمصر أنظمة صواريخ مضادة للطائرات من طراز "أنتي-2500".

وأضاف كوجين، "كانت مصر مهتمة جداً بأنظمة الدفاع الجوي، وفي العام الماضي نحن نفذنا كامل التزاماتنا معها بموجب العقد لتوريد أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات "أنتي-2500"، وهي أنظمة مضادة للطائرات حديثة، لافتاً إلى أنه يجري حالياً تدريب الخبراء المصريين، وتشغيل هذا النظام في مصر، مشيراً إلى أن "هناك مفاوضات جارية الآن بشأن دفعات إضافية من منظومات الدفاع الجوي الروسية".

ومنظومة "أنتي-2500" تعد النسخة الأحدث من منظومة "إس-300" وتتميز بالقدرة على إصابة أي طائرة والصواريخ التكتيكية، وتستطيع بطارية "أنتي-2500" ضرب 24 هدفاً جوياً أو 16 صاروخاً باليستيا تطير بسرعة لا تتجاوز 4500 متر في الثانية، في آن واحد من على بعد 250 كيلومتراً.

وفي السياق ذاته، أفاد كوجين، بأن روسيا وردت في 2017 لإيران أنظمة استخبارات إلكترونية وأنظمة اتصالات حديثة وغيرها من المعدات العسكرية غير الهجومية.

وأوضح كوجين، أنه "في العام الماضي، بالإضافة إلى منظومة "إس-300" ، التي تم توريدها سابقاً إلى إيران، قمنا بتسليم عدد من الأنظمة الأخرى، مثل أنظمة الاستخبارات الإلكترونية، ووسائل مراقبة خطوط الاتصالات، وما إلى ذلك".

كما شدد كوجين على أن روسيا، في الوقت الذي تقوم فيه بالتعاون العسكري والفني مع إيران، تلتزم تماماً بقرار مجلس الأمن الدولي، الذي يقيد إمدادات الأسلحة الهجومية لطهران.

أخبار ذات صلة

هكذا ستصبح أنظمة الطيران الإسرائيلية في 2030

هكذا ستصبح أنظمة الطيران الإسرائيلية في 2030

الاتفاق الائتلافي في ألمانيا: المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين

الاتفاق الائتلافي في ألمانيا: المستوطنات عقبة أمام حل الدولتين

أيام حافلة بالمفاجآت &#34;غير السارة&#34; بانتظار نتنياهو

أيام حافلة بالمفاجآت "غير السارة" بانتظار نتنياهو

الحسم بشأن &#34;قضايا نتنياهو&#34; اليوم

الحسم بشأن "قضايا نتنياهو" اليوم

هل ستسلم الإكوادور مؤسس &#34;ويكيليكس&#34; للسلطات البريطانية؟

هل ستسلم الإكوادور مؤسس "ويكيليكس" للسلطات البريطانية؟

لهواجس أمنية.. ستة جدران تطوق حدود إسرائيل الافتراضية

لهواجس أمنية.. ستة جدران تطوق حدود إسرائيل الافتراضية

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

الفتياني: شعبنا ليس بحاجة للتحريض لفضح الاحتلال

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

بدء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بمشاركة فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الرئاسة ترحب بالزيارة التاريخية لرئيس وزراء الهند إلى فلسطين

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

الشرطة تضبط 7 مركبات خاصة تنقل ركاباً بأجر في طولكرم

عربي

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

الجيش السوري يسيطر على قرى جديدة في ريفي حماة وحلب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

السلطات الأمريكية توقف سعودياً لهذا السبب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

العراق يضع رسميًا ابنة صدام حسين والبغدادي على قوائم الإرهاب

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ &#34;إس-400&#34; بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

منوعات

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص &#34;بشرف&#34; في مصر

مصريون يسخرون: دليلك إلى الرقص "بشرف" في مصر

بسبب المشاهد الساخنة و&#34;القبلات&#34;.. داليا مصطفى تكشف: رفضت &#34;مذكرات مراهقة&#34; و&#34;الساحر&#34;

بسبب المشاهد الساخنة و"القبلات".. داليا مصطفى تكشف: رفضت "مذكرات مراهقة" و"الساحر"

سما تسخر من تامر حسني &#34;دا بقى شبه سهير رمزي&#34;

سما تسخر من تامر حسني "دا بقى شبه سهير رمزي"

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها&#34;بدلة رقص&#34;أمال حتشيل سماعة دكتور

فيديو:عمرو أديب عن الراقصة جوهرة :يعني ايه معاها"بدلة رقص"أمال حتشيل سماعة دكتور