أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟

أين وصلت مفاوضات صفقة صواريخ "إس-400" بين السعودية وروسيا؟
صواريخ (إس-400)
رام الله - دنيا الوطن
قال فلاديمير كوزين مساعد الرئيس الروسي لشؤون التعاون التقني العسكري: إن موسكو بصدد التوقيع على اتفاق تزويد المملكة العربية السعودية، بصواريخ (إس-400).

وأضاف: أن المفاوضات بين الجانبين مستمرة، رغم صعوبتها، متابعًا: لكن تم التوقيع في المحصلة على الوثائق ذات الشأن وتحديد معايير الصفقة".

وأوضح أن بلاده، اقترحت تعاون الجانبين وفقا لمبدأ (step by step) "خطوة بخطوة" الذي يقتضي أولاً توريد المعدات الجاهزة بما يمكّن السعوديين من التدرب على استخدامها، ووقوف الروس على سير هذا التدريب ونتائجه في إطار سلسلة معقدة من الإجراءات، "ما يسوغ إصرار الجانب الروسي على التروي وعدم الاستعجال في إتمام الصفقة".

فيديو أرشيفي: شاهد ما تقوم به منظومة صواريخ "إس-400"

 

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