هل ستسلم الإكوادور مؤسس "ويكيليكس" للسلطات البريطانية؟

هل ستسلم الإكوادور مؤسس "ويكيليكس" للسلطات البريطانية؟
مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج
رام الله - دنيا الوطن
قالت دولة الإكوادور، إنها ستواصل توفير الحماية لمؤسس موقع (ويكيليكس)، جوليان أسانج اللاجئ في سفارتها بلندن منذ نحو ستة أعوام، والذي منحته أخيرا جنسيتها، وذلك إثر قرار القضاء البريطاني، الثلاثاء، إبقاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه.

وأوضحت وزارة الخارجية الاكوادورية، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك)، أنها "ستبقي على الحماية الدولية للمواطن جوليان أسانج ما دامت حياته في خطر"، مشيرةً إلى أنها مستمرة في التواصل مع الحكومة البريطانية من أجل التوصل إلى "حل يرضي البلدين ويحترم حقوق الإنسان".

ويأتي موقف الحكومة الاكوادورية بعد قرار القضاء البريطاني برفض إلغاء مذكرة التوقيف التي أصدرتها الشرطة بحق أسانج لانتهاكه شروط إطلاق سراحه، ولجوئه إلى سفارة الإكوادور في لندن.

وكان محامو أسانج الأسترالي (46 عاماً) اعتبروا أن مذكرة التوقيف "فقدت هدفها ووظيفتها" بعدما أوقفت النيابة العامة السويدية ملاحقة مؤسس (ويكيليكس) في قضية اغتصاب دفعته إلى طلب اللجوء في سفارة الإكوادور.

ويخشى أسانج في حال خروجه من سفارة الإكوادور، أن يتم توقيفه وترحيله إلى الولايات المتحدة، حيث يلاحق بتهمة نشر العديد من الأسرار العسكرية والوثائق الدبلوماسية الحساسة على موقعه العام 2010.

وأعلنت الإكوادور في 11 كانون الثاني/ يناير، أنها منحت أسانج الجنسية، وطلبت بدون جدوى من بريطانيا منحه وضعاً دبلوماسياً يتيح له مغادرة البلاد من دون التعرض للتوقيف.

هذا وصدرت بحق أسانج مذكرة توقيف أوروبية استناداً إلى دعوى الاغتصاب المرفوعة ضده في السويد، لكن بما أن هذه القضية تم حفظها، فإن القضاء البريطاني سيقرر في 13 شباط/فبراير، ما إذا كان إبقاء مذكرة التوقيف هذه يتوافق مع المصلحة العامة أم لا.

وكان رئيس الإكوادور لينين مورينو، أعلن قبل أسبوعين أن بلاده تسعى للتوصل إلى حل "يحمي حياة" مؤسس موقع (ويكيليكس).

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