موغيريني: فتح جبهات قتال جديدة في سوريا لا يخدم السلام

موغيريني: فتح جبهات قتال جديدة في سوريا لا يخدم السلام
فيديريكا موغيريني المفوضية الأوروبية
رام الله - دنيا الوطن
قالت فيديريكا موغيريني مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: إن أوروبا ستظل تعمل للحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وأوضحت موغيريني، أن تركيا لن تعزز أمنها عن طريق العملية العسكرية في شمال سوريا، مضيفة: "لا يمكن حل القضية عن طريق فتح جبهات جديدة".

وأشارت إلى أن الأمن الحقيقي يجب أن يعتمد على حل سياسي يتم التوصل إليه عبر المفاوضات"، مشيرة إلى أن العملية العسكرية في شمال سوريا لن تجعل تركيا أكثر أمناً.

وشددت على أن القتال يجب ألا يجعل السلام بعيد المنال، ويجب التركيز على محاربة تنظيمات (إرهابية) حددتها منظمة الأمم المتحدة فقط، وتركيا كدولة ضامنة لعملية أستانا تلعب دوراً مهماً وتتحمل مسؤولة خاصة في هذا الشأن.

فيديو أرشيفي: كلمة سابقة لفيديريكا موغيريني 

 

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