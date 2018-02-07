لإظهار قوة بلاده.. ترامب يوعز بتنظيم عرض عسكري

فيديو أرشيفي: استعراض للقوة الجوية الأمريكية ..2016

رام الله - دنيا الوطنأوعز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتنظيم عرض عسكري، وأكدت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها "بصدد بحث التفاصيل" اللازمة لتنظيم هذه الفعالية غير المعهودة في الولايات المتحدة.وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض الثلاثاء: "الرئيس ترامب يدعم بالكامل أفراد القوات المسلحة العظماء، الذين يخاطرون بحياتهم يومياً للحفاظ على أمن بلادنا، وقد طلب من وزارة الدفاع النظر في تنظيم احتفال، يمكن خلاله لجميع الأمريكيين أن يعربوا فيه عن امتنانهم للجيش"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويرى المراقبون، أن ترامب يسعى بذلك إلى إظهار قوة الولايات المتحدة، وإبراز دوره كقائد أعلى للقوات المسلحة.وكان ترامب قد أعرب عن دهشته للعرض العسكري الذي حضره في باريس في الـ 14 من تموز/ يوليو الماضي، ويومها طرح ترامب فكرة تنظيم حدث مماثل في واشنطن بمناسبة العيد الوطني لبلاده في الـ 4 من تموز/ يوليو.وما إن أعلن البيت الأبيض عن قرار ترامب، تنظيم استعراض عسكري، حتى انهالت الانتقادات من جانب معارضيه ومنتقديه، الذين لم يتوان بعضهم عن تشبيهه بزعيم نظام ديكتاتوري.وفي هذا الصدد، قال النائب الديمقراطي حيم ماكغافرن "يا له من تبديد عبثي للمال، ترامب يتصرف كديكتاتور أكثر منه كرئيس".