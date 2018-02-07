فيديو: الثلوج تَشلّ باريس وتغلق برج إيفل

فيديو: الثلوج تَشلّ باريس وتغلق برج إيفل
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أسفرت موجة من الثلوج التي اجتاحت فرنسا أمس الثلاثاء، عن حالة من الفوضى المرورية في شوارع العاصمة باريس.

وقد دفع ذلك، السلطات الفرنسية إلى إغلاق برج إيفل الشهير في باريس أمام السياح، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وأشارت صحيفة (غارديان) إلى أن هيئة الأجواء الفرنسية، أعلنت الإنذار في منطقة باريس وضواحيها بسبب الثلوج على الطرقات، وذلك حتى منتصف اليوم الأربعاء.

وأدت الأحوال الجوية إلى زحام مروري شديد، غطى مساحة 700 كم مساء الثلاثاء، وفقاً لوكالة المعلومات المحلية (سيتادين).

وقررت بلدية باريس إيقاف خدمة المواصلات بالحافلات، كما توقفت المواصلات المدرسية في مناطق عدة صباح الأربعاء.

ويتوقع أن تزداد كثافة تساقط الثلوج مساء الأربعاء، كما يتوقع انخفاض درجة الحرارة، وارتفاع مستوى الثلوج عن الأرض إلى 10 سنتيمترات.

وتأتي موجة الثلوج الأقوى هذا الشتاء في باريس، بعد أسابيع من سقوط أمطار غزيرة شمالي البلاد، تسببت بارتفاع مياه نهر السين 4 أمتار فوق ارتفاع سطح النهر المعتاد.

فيديو: إغلاق برج إيفل بسبب سوء الأحوال الجوية

 

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