فيديو.. هذا ما فعله زلزال بفندق في تايوان

فيديو.. هذا ما فعله زلزال بفندق في تايوان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نشر فيديو على بعض المواقع الإعلامية، يظهر فيه ميل فندق بشدة في مدينة هواليين التايوانية التي ضربها زلزال بلغت قوته 6.4 درجات على مقياس (ريختر) مساء أمس الثلاثاء.

وتسبب الزلزال في مقتل شخصين وإصابة أكثر من 200 آخرين، فضلاً عن تضرر عدد من المباني بشكل كبير، أبرزها فندق (مارشال) وبنانية سكنية، فيما لحقت أضرار أقل بخمسة مبانٍ أخرى، وفق (فرانس برس).

وحسب اللقطات التي نشرتها وكالة (رويترز) فقد هرع رجال الإنقاذ إلى مبنىى الفندق الذي انهار جزء منه في محاولة لإخراج العالقين تحت الأنقاض.

وتقول السلطات: إنها تبحث حالياً عن نحو 140 مفقوداً تحت الأنقاض.

وتعد مدينة هواليين الواقعة على الساحل الشرقي مقصداً سياحياً.

ووقع زلزال الثلاثاء بعد عامين بالضبط من زلزال بالقوة نفسها ضرب مدينة تاينان في جنوب تايوان، تسبب بمقتل أكثر من 100 شخص.


 

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