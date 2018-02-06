لبحث العلاقات الثنائية.. قمة مصرية إماراتية في أبو ظبي

رام الله - دنيا الوطن

بحث نائب رئيس الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.



وكان الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد في استقبال الرئيس المصري والوفد المرافق لدى وصوله إلى مطار الرئاسة في أبوظبي، وفقاً لما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



وتأتي زيارة الرئيس السيسي لأبوظبي عقب ختام زيارته إلى سلطنة عمان تلبية لدعوة من السلطان قابوس بن سعيد.