مصرع إسرائيليين في انفجار سيارة قرب تل أبيب

رام الله - دنيا الوطن

لقي إسرائيليان، مساء اليوم الثلاثاء، مصرعمها في انفجار سيارة إثر حادث سير بين مركبتين وقع بالقرب من مفرق الكابري في مدينة نهاريا بالقرب من تل أبيب.



وقال موقع (عرب 48)، إن مركبةً انفجرت إثر اصطدامها بأخرى بالقرب من مفرق الكابري، ما أسفر عن عن إصابة ثلاثة أشخاص بجراح حرجة وآخر بحالة متوسطة، ليتم الإعلان لاحقًا عن مصرع شخصين متأثرين بجراحهما.



وقدمت طواقم الإنقاذ الإسعافات اللازمة لمصاب بجروح خطيرة وآخر بجروح متوسطة، وتم نقلهم إلى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لتلقي العلاج.



ووقع الحادث إثر تصادم مباشر بين مركبتين أدى إلى انقلاب إحداهما إلى جانب الطريق وانفجارها.



وقالت الشرطة إنها وصلت إلى المكان وشرعت بتقصي الحقائق والعمل على الكشف عن أسباب وقوع الحادث.