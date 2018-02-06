فيديو وصور: شهيد برصاص الاحتلال في نابلس

فيديو وصور: شهيد برصاص الاحتلال في نابلس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة، مساء الثلاثاء، عن استشهاد شاب متأثراً بجروحه خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي إثر اقتحامها لمنطقة الجبل الشمالي في مدينة نابلس.

ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية، فقد أسفرت المواجهات، عن إصابة 47 مواطنا، غالبيتهم بالرصاص الحي، منها خمسة إصابات وصفت بالخطيرة.

وأوضحت الوكالة، أن المصابين نقلوا إلى مستشفيات المدينة، فيما ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أنها تعاملت مع عشرات حالات الاختناق بالغاز المسيل للدموع والأعيرة المطاطية خلال تلك المواجهات.

فيديو: مواجهات مع جيش الاحتلال في نابلس
 

 






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