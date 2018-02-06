فيديو: "سنمُس منشآتكم".. رسالة تهديد من حزب الله لإسرائيل

فيديو: رسالة حزب الله إلى إسرائيل

رام الله - دنيا الوطنبث الإعلام الحربي المركزي لحزب الله اللبناني، مقطع فيديو، يرد فيه على تصريحات وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بشأن تبعية بلوك 9 للغاز الواقع في المياه الإقليمية اللبنانية.وكان لبيرمان وصف نهاية الشهر الماضي، إعلان لبنان مناقصة بشأن بلوك الغاز رقم 9 بـ"تحد سافر وتصرف استفزازي يخالف جميع القواعد والبروتوكولات"، معتبراً أن البلوك المذكور، الخاص بالغاز البحري في المتوسط والواقع على الحدود، تعود ملكيته لإسرائيل وليس لبنان "بكل المقاييس".وتحت عنون "أيها الصهاينة ستُمس منشآتكم"، عرض حزب الله مشاهد لمنشآت نفطية تديرها إسرائيل في مياه البحر المتوسط، يتخللها مشاهد لصواريخ أرض بحر يمتلكها الحزب، في إشارة إلى قدرته على استهدافها، وفق ما أورد موقع (روسيا اليوم).واستحضر الفيديو خطاباً سابقاً للأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، ألقاه عام 2011، قال فيه إن "من يمس المنشآت المستقبلية للنفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية، فستمس منشآته، وهو يعلم (العدو) أن لبنان قادر على ذلك".