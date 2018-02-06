بإجراء "سير لاحاتس".. هكذا اغتالت إسرائيل الشهيد أحمد جرار

رام الله - دنيا الوطن

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن التفاصيل الأخيرة لمعركة اغتيال الشهيد أحمد نصر جرار، وذلك عقب محاولات الاحتلال المتكررة لاعتقاله، والوصول إليه باستخدام أسلوب عسكري للمحاصرة والاغتيال.



وحسب المصادر العسكرية، فإن قوات الاحتلال استخدمت إجراءً عسكريًا يُسمى (سير لاحاتس) أو ما يعرف بـ (وعاء ضغط)؛ بهدف محاصرة الشهيد جرار، وإجباره على الاستسلام، موضحةً أنه برغم ذلك اختار المواجهة.



وأوضحت المصادر، وفق الإعلام العبري، أن عملية اغتياله تطلبت مشاركة وحدات النخبة في جيش الاحتلال ووحدات "اليمام" بالتنسيق مع وحدة 8200 وجهاز استخبارات الاحتلال.



وفي تفاصيل العملية، فإن الإجراء المستخدم يهدف إلى محاصرة المكان من جميع الجهات، ويُطلب من الشخص المتحصن تسليم نفسه، ثم تتجه بعدها الوحدات الخاصة إلى إطلاق رصاص وقنابل، ومن ثم صواريخ مضادة للدروع من نوع "لاو" أو "متادور".



وبحسب ما أعلنته مصادر الاحتلال العسكرية، فإن وحدات جيش الاحتلال، شرعت بإجراء هدم لأجزاء من البيت الذي تحصن فيه وفقًا لآلية (D9) بهدف الضغط على المطارد للخروج.



يُشار إلى أن (وعاء الضغط) هو نموذج عسكري عملياتي لدى جيش الاحتلال لتصفية مطلوبين لديه، كانوا قد تحصنوا في بيوت أو لديهم رهائن.



وارتقى الشهيد أحمد نصر جرار (21 عامًا) من وادي برقين بجنين، بعملية اغتيال نفذتها قوات الاحتلال في بلدة اليامون قضاء جنين، استخدمت خلالها إجراء (وعاء الضغط) لكنه برغم ذلك خرج شاهرًا سلاحه مستعدًا للمواجهة.