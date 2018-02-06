القوات الكردية بالعراق تحتجز أربعة آلاف من تنظيم الدولة

فيديو أرشيفي: القوات الكردية بالعراق تحتجز عناصر من تنظيم الدولة

رام الله - دنيا الوطناحتجزت القوات الأمنية الكردية اليوم الثلاثاء، ما يقارب أربعة آلاف عنصر من تنظيم الدولة، بحسب ما أعلنته حكومة إقليم كردستان العراق.وأفادت الحكومة، أن القوات سلمت اثنين من المحتجزين الأجانب إلى بلدانهم، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وأوضح ديندار زيباري منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كردستان العراق، في مؤتمر صحفي بأربيل أنه منذ العام 2014 وحتى العام 2017، اعتقلت القوات الأمنية والبشمركة نحو 2500 شخص من المنتمين لتنظيم الدولة.وقال زيباري: "مع بدء عمليات تحرير الحويجة، سلم ألف شخص أنفسهم لقوات البيشمركة، فيما اعتقل 350 شخصاً في منطقة كركوك".وكانت مديرية الأمن في إقليم كردستان العراق، قد أعلنت الجمعة في وقت سابق زوال الخطر الذى كان يشكله تنظيم الدولة على سكان منطقة حلبجة، مؤكدة اعتقال مسلح، ومصادرة كميات من الأسلحة.