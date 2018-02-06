بمليار شيكل.. صفقة صواريخ للقوات البرية الإسرائيلية

رام الله - دنيا الوطن

قال موقع (إسرائيل ديفنس) العبري، إن وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، قرر تخصيص ميزانية تزيد عن مليار شيكل لشراء صواريخ دقيقة لقوات الذراع البري الإسرائيلي.



وحسب الموقع العبري، فإن الحديث يدور عن صفقة صواريخ دقيقة، يصل مداها إلى 150 كم، من إنتاج الصناعات العسكرية الإسرائيلية، وفق ما أورد موقع (عكا أون لاين).



وكشف الموقع، عن صفقة أخرى لتزويد سلاح الجو الإسرائيلي بصواريخ دقيقة، يصل مداها إلى 300 كم من نوع "الصقر الجارح" وصواريخ "لورا".



وحسب الموقع، فقد قال ضابط رفيع: "لا شك بأن الحديث يدور عن صفقة ستؤدي إلى تغيير العقيدة القتالية والتكتيكية للذراع البري بما في ذلك قوات المشاة والدبابات والمدفعية، حيث إن الصواريخ الجديدة، ستوسع قطر دائرة سيطرة القوات البرية بالنيران على الأرض من مساحة 40 كم إلى مساحة 150 كم".