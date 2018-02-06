فيديو: ست إصابات واعتقال أربعة مواطنين بمواجهات مع الاحتلال بنابلس

فيديو: الاحتلال يقتحم منزل منفذ عملية اريئيل بنابلس

فيديو: من مكان المواجهات في نابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الثلاثاء، مدينة نابلس، وحاصرت منزلاً زعمت أنه يعود إلى عائلة منفذ عملية ارئيل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطن أمس الاثنين.وعلى إثر ذلك، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، والتي أسفرت عن إصابة ستة مواطنين، بحسب ما أعلنه الهلال الأحمر الفلسطيني.في السياق، أفادت وكالات محلية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة مواطنين من عائلة الطوباسي خلال اقتحام المدينة.